Agerola. Riaprono le aree gioco per i bambini. Ecco le regole da rispettare per la sicurezza

Agerola. Riaprono le aree giochi per i bambini. Finalmente i più piccoli potranno tornare a giocare e a divertirsi all’aria aperta riempiendo le strade della cittadina con la consueta allegria che tanto è mancata in questi mesi difficili. Ma per farlo in totale sicurezza sarà necessario rispettare alcune misure di sicurezza. Ecco quali:

L’accesso dei minori all’area giochi deve avvenire obbligatoriamente sotto la sorveglianza di un genitore o di un accompagnatore maggiorenne

Divieto di assembramenti

Obbligo di distanza di almeno 1 metro

Obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale quali mascherine e guanti

Igienizzare frequentemente le mani prima e dopo l’accesso all’area giochi

Non condividere borracce, bicchieri e bottiglie

Obbligo per i genitori o gli accompagnatori di assicurare l’accesso per il tempo strettamente necessario all’utilizzo dei giochi al fine di garantire eguale diritto al gioco a tutti i bambini presenti

Il Comune di Agerola assicurerà la pulizia e la disinfezione ordinarie dei moduli di giochi con particolare attenzione alle superfici toccate più frequentemente tramite l’utilizzo di detergenti prescritti dalle disposizioni vigenti.