Agerola, responsabile settore urbanistica: ecco chi ricoprirà l’incarico

Il Comune di Agerola ha reso noto che, in seguito alla procedura di selezione espletata per l’affidamento dell’incarico di Responsabile del Settore Urbanistica e Suap è stato individuato dal Sindaco, l’architetto Pasquale Alfano, come persona idonea a ricoprire il ruolo.

L’architetto è stato assunto con un contratto di lavoro a tempo determinato per dodici mesi e part-time 18 ore settimanali e non più full-time, in quanto le minori entrate, derivanti dall’emergenza sanitaria Covid 19, impatteranno in modo fortemente negativo sulla tenuta dei bilanci approvati e in corso di approvazione e sugli equilibri di bilancio, risentendo conseguentemente della contrazione di liquidità delle proprie entrate per un periodo non breve.