Agerola. Laurea in Sacra Liturgia per Don Giuseppe Milo con la tesi sull’ambone rogadeo del Duomo di Ravello

Agerola. Don Giuseppe Milo che consegue la Laurea in Sacra Liturgia presso il Pontificium Athenaeum S. Anselmi de Urbe discutendo la tesi su “Simbologia, liturgia e teologia dell’ambone rogadeo nel Duomo di Ravello”. «Le cattedrali non sono monumenti medievali, ma case di vita, dove ci sentiamo “a casa”: incontriamo Dio e ci incontriamo gli uni con gli altri. Se la fede è viva, la cultura cristiana non diventa “passato”, ma rimane viva e presente. E se la fede è viva, anche oggi possiamo rispondere all’imperativo che si ripete sempre di nuovo nei Salmi: “Cantate al Signore un canto nuovo». (Benedetto XVI). La redazione di Positanonews formula i migliori auguri a Don Giuseppe per il traguardo raggiunto.