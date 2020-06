Agerola. Il tecnico Giovanni Milano condannato per abuso d’ufficio, permessi negati al castello Lauritano

Agerola, Costiera Amalfitana. Il tecnico Giovanni Milano condannato per abuso d’ufficio, permessi negati al castello Lauritano. In base a quanto stabilito lo scorso venerdì dal Gip Antonio Fiorentino, il tecnico Giovanni Milano, ex responsabile dell’Utc di Agerola, è stato condannato con la sentenza di abuso d’ufficio, che prevede un anno più il risarcimento di 30 mila euro.

A partire dal 2002, il Comune aveva iniziato una “prova di forza” con i titolari del castello Lauritano, a causa di una serie di permessi negati. La situazione è sfociata in una serie di battaglie legali, arrivata davanti al Tar, il quale lo scorso anno aveva respinto il ricorso dei proprietari del castello, Antonio e Mario Mascolo, che più volte avevano chiesto al Comune di riqualificare l’immobile. I due fratelli, infatti, avevano l’intenzione di trasformarlo in una struttura ricettiva, ma il Comune aveva bloccato il progetto, scelta poi confermata dal Tar, in quanto «L’immobile oggetto di causa ricade in zona territoriale 8 “Parchi territoriali” del Piano Urbanistico Territoriale, zona nella quale vigono vicoli di inedificabilità pubblica e privata. Inoltre l’area dove è situato il Castello Lauritano ricade in zona omogenea F6 (Parco Territoriale Urbano) del piano regolatore vigente e l’immobile è stato sottoposto a vincolo di tutela storico-artistico».

La situazione è stata ribaltata dal tribunale di Torre Annunziata, che ha condannato il tecnico per abuso d’ufficio.