Agerola, il covid-19 blocca la Sagra del fiordilatte e “Gusta la Patata”

Agerola, Costiera amalfitana. Uno dei comuni della Diva Costa più apprezzato per sagre e manifestazioni è costretto ad annullare tutti gli eventi in programma per una stagione estiva ormai alle porte. Sono stati annullati infatti nei due principali eventi dell’estate. Come riporta Metropolis, la Sagra del fiordilatte e all’appuntamento con Gusta la Patata, non si terranno. Le nuove normative in materia di prevenzione del contagio hanno infatti costretto gli organizzatori a cancellare la data dei due eventi che, da sempre, riscontrano un notevole afflusso di persone. La sagra del fiordilatte in particolare, integrata nel 1980 e che si tiene nella prima settimana di agosto, è costretta a segnare il passo all’emergenza Covid.

“A malincuore abbiamo dovuto prendere questa decisione – afferma Gennaro Fusco, tra gli organizzatori – perché non ha avuto un senso organizzare una sagra in tono minore. Ad ogni modo cominceremo subito a lavorare per una edizione del 2021 ancora più interessante “.

Stesso discorso vale per Gusta la Patata, appuntamento che tradizionalmente si svolge la notte di Ferragosto nel borgo di Santa Maria, frazione Pianillo. “Non avremmo mai immaginato di giungere a quest’amara decisione affermando gli organizzatori – pur- troppo questo nemico invisibile ci costringe a rimandare il nostro tradizionale appuntamento con la sagra della patata agerolese.