Agerola. Frane sulla strada provinciale 447 Ponte – San Lazzaro a causa del maltempo, chiusura al traffico veicolare e pedonale.

A causa di un forte acquazzone che ha colpito la cittadina di Agerola, in Costiera Amalfitana, la rete stradale è andata in tilt a causa del forte disagio causato da un evento franoso sulla strada provinciale 447 Ponte – San Lazzaro. Proprio in questa zona, all’inizio della scorsa settimana erano ripresi i lavori di messa in sicurezza, di ripristino e consolidamento del tratto interessato da pesanti smottamenti a causa degli eventi calamitosi verificatisi lo scorso dicembre, predisposti dalla Città Metropolitana.

A causa di questi nuovi eventi franosi, è stata disposta l’urgente chiusura al traffico veicolare e pedonale della strada. “Il nuovo quadro ha imposto l’adozione del nuovo provvedimento di chiusura, fino a nuove verifiche da parte dei tecnici della Città Metropolitana, al fine di garantire la sicurezza e l’incolumità dei cittadini”, hanno dichiarato dal Comune. L’obiettivo dei lavori è quello di ripristinare la normale viabilità su via Ponte.