Agerola, discarica abusiva in zona Santa Croce: due denunciati

Altra discarica abusiva scovata ad Agerola. Dopo il caso relativo alla zona di Bomerano, i Carabinieri agli ordini del maresciallo Luigi Mascolo hanno scovato un’altra discarica abusiva, questa volta di oltre 50 metri quadrati, in zona Santa Croce. E’ scattato subito il sequestro e i due proprietari sono stati denunciati a piede libero dall’autorità giudiziaria. Per la maggior parte, nell’area in questione, sono stati trovati materiali di risulta edile e rifiuti di ogni tipo.