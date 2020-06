Agerola. Discarica abusiva a Bomerano, denunciato un trentenne del posto. Continuano i controlli delle Forze dell’Ordine, per la salvaguardia e la tutela dell’ambiente. Dopo aver scoperto una discarica abusiva di rifiuti, non pericolosi, nella zona di via San Lorenzo, frazione Bomerano, ieri mattina un trentenne del posto è stato denunciato in quanto ritenuto il responsabile. L’operazione è stata effettuata dai Carabinieri della stazione locale, agli ordini del maresciallo Luigi Mascolo. All’interno della discarica era presente terreno vegetale misto a pietrame calcareo proveniente da scavi. L’area, estesa su una superficie di circa 70 metri quadrati, è stata sottoposta a sequestro penale insieme al materiale depositato.