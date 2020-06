Agerola. Dal 3 giugno chiusura al transito veicolare e pedonale della SP447 Ponte/San Lazzaro Via dell’Arlesiana per lavori

Agerola. Proseguono da domani i lavori di sistemazione del tratto stradale franato nei pressi dell’impianto di depurazione. Pertanto è disposta la chiusura al transito veicolare e pedonale della SP447 Ponte/San Lazzaro Via dell’Arlesiana. La chiusura è prevista dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 17.00. Il transito sarà invece consentito, a senso alternato, dalle 17.00 alle 8.00 degli stessi giorni e per l’intera giornata del sabato, della domenica e della giornata odierna del 2 giugno.

Dopo la fase del lockdown, che ha imposto la sospensione dei cantieri edili, riprendono in questa settimana i lavori per l’ultimazione delle opere fognarie, e conseguente ripristino della carreggiata interessata, in via Pendola.