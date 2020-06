Agerola, con la Fase 3 ripartono i cantieri a Pianillo. Ecco le disposizioni del traffico sulla SP 447

Ripartono i cantieri ad Agerola insieme con la Fase 3. Si torna di nuovo al lavoro nella frazione Pianillo, per sistemare il tratto di strada franato nei presso dell’impianto di depurazione. A scriverlo è Carlo Cafiero su Metropolis, che parla di intervento già predisposto dall’amministrazione comunale guidata da Luca Mascolo.

Il lockdown aveva infatti interrotto le operazioni, si riparte quindi con la chiusura al transito veicolare e pedonale

della strada provinciale 447 Ponte/San Lazzaro dell’Arlesiana dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17. Il transito dei

veicoli sarà consentito dalle 17 alle 8 con il senso unico alternato e per l’intera giornata nei weekend e i festivi.

Con questi lavori si punta al ripristino della viabilità in località Ponte e la mitigazione dei rischi idrogeologici. Mentre i stanno lavorando a monte per ricostruire le macere, la Città Metropolitana ha avviato l’iter per consolidare il versante a valle. L’obiettivo è ritornare alla circolazione prima dei cedimenti avvenuti intorno all’impianto di depurazione ad inizio 2020.

Ad Agerola si è ripreso anche con l’ultimazione delle opere fognarie e in via Pendola si sta intervenendo quindi anche al ripristino della carreggiata.