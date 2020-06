Agerola al voto. Il dopo Mascolo vedrebbe scontro fra Naclerio e Florio. La cittadina di confine fra la provincia di Salerno e Napoli, sui Monti Lattari, parte della Costiera amalfitana , è pronta al voto . Luca Mascolo è un riferimento in Regione Campania per il PD , vicino a De Luca, ma al secondo mandato non potrebbe ricandidarsi, fra i possibili successori di Mascolo nel gruppo “Nuovamente Agerola ” si parla di Tommaso Naclerio, consigliere al turismo, molto presente e attivo, o di Matteo Ruocco, assessoe ai Lavori Pubblici. Nel centro destra oltre al capogruppo Matteo Floriso, potrebbe spuntare l’avvocato Maria Cuomo, nipote dell’ex sindaco Tommaso Cuomo.