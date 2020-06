Aeroporto Costa d’Amalfi: tutto rinviato a settembre

Inoltre, a detta dei legali della società la decisione in primo grado “ha erroneamente e contraddittoriamente interpretato il rapporto tra normativa di settore aeroportuale e normativa generale ambientale e sui lavori pubblici ritenendo di poter disapplicare la prima, piuttosto che fornire al Ministero dell’Ambiente un’interpretazione sistematica e coordinata delle stesse, come del resto riconosciuto anche di recente dal Consiglio di Stato nella Sentenza n. 1164/2020 relativa al Master Plan dell’Aeroporto di Firenze”. In base a quanto contenuto nel ricorso non si sarebbe “erroneamente riconosciuto che nella documentazione sottoposta a Via nel caso del Master plan di Salerno era comunque stato raggiunto un livello di informazioni e di dettaglio conforme a quello richiesto ai fini della sottoposizione a Via dalla normativa ambientale e sui lavori pubblici”. Infine “non ha considerato l’assenza di un concreto effetto utile derivante ai ricorrenti dall’annullamento del decreto di Via, in caso di riedizione del procedimento, stante l’intervenuta modifica della normativa generale ambientale, 4 che oggi richiede il progetto di fattibilità e, quindi, un livello di approfondimento progettuale corrispondente, se non addirittura inferiore, a quello proprio dei provvedimenti impugnati”.