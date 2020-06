Adozione del cuore, GIOIA DA POSITANO. La storia

Positano ( Salerno ) . Adozione del cuore, GIOIA DA POSITANO❤️🎀 . Positanonews pubblica l’appello di Jada Amendola, la “pasionaria” dei nostri amici a quattro zampe e non. Da un articolo la condivisione è possibile anche a chi non ha amici in comune su facebook o non ha proprio il social network e con Positanonews ha una viralità enorme , anche oltre la Costa d’ Amalfi e Sorrento di cui siamo riferimento online, speriamo bene..:)

Ciao a tutti, oggi sono qui per raccontarvi la storia della famosa Gioia di Positano e cercarle una casa sicura, che le dia amore e coccole per sempre.

Trovai Gioia il 25 agosto 2018 sulla spiaggia di Positano e le promisi che da quel giorno l’avrei protetta da tutti e da tutto.

Gioia è cresciuta a Positano sulla spiaggia , mangiando ciò che rimaneva la sera nei ristoranti, qualche volta trovava riparo a casa di qualcuno che la ospitava almeno per una notte, elemosinava coccole da tutti i turisti, compariva nei dipinti di Positano , proprio la mascotte del paese.

Circa 2 mesi fa purtroppo il veterinario le ha diagnosticato la frattura del crociato, da qui è iniziata la catena di solidarietà per l’operazione e le corse contro il tempo per l’intervento.

Fortunatamente tutto è andato a buon fine ed ora lei è in fase di riabilitazione, saltando da uno stallo ad un altro senza un po’ di stabilità.