A Wuhan è nato il secondogenito del medico eroe, colui che per primo lancio l’allarme della presenza del Covid19, tra l’altro causa anche della sua stessa morte, in città e in Cina e che fu zittito dalle autorità. “Marito mio, ci vedi dal Paradiso? L’ultimo regalo che mi hai fatto è nato oggi. Lavorerò sodo per amarli e proteggerli”, ha scritto stamani Fu Xuejie, vedova del dottore.