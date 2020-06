A Vietri sul mare sala espositiva per Francesco Cassetta e Romolo Apicella

La storia, la tradizione e l’innovazione della ceramica vietrese trovano posto in un’alta del nuovo showroom di Anna Rita Cassetta a Vietri sul mare. Il 24 giugno, festa di S. Giovanni, sarà infatti inaugurato uno spazio espositivo dove troveranno posto le opere dei Maestri Francesco Cassetta e Romolo Apicella. Il primo uno dei più grandi artisti vietresi che con le sue ceramiche ha fatto la storia degli ultimi 60 anni di Vietri sul Mare, il secondo, Romolo Apicella, un “visionario” che negli anni 70-80 aveva già immaginato la ceramica vietrese come un luogo di condivisione tra artisti internazionali. Il suo sodalizio con Mario Carotenuto è stato “illuminante” per la nuova”ceramica vietrese e nel laboratorio di Romolo si sono alternati fino alla sua scomparsa, decine di artisti che hanno lasciato una traccia ed una testimonianza indelebile. Francesco Cassetta era il “Maestro” che in quel laboratorio trasferiva la sua arte “classica” vietrese alle nuove generazioni, donando consigli e segreti custoditi gelosamente dai vecchi artieri. Oggi sarà possibile quindi ammirare le opere di Francesco Cassetta e Romolo Apicella anche attraverso le sapiente mani artistiche di Anna Rita Cassetta, degna discendente di una famiglia che a Vietri sul mare ha dato non solo arte, ma anche storia e cultura.

Antonio Di Giovanni