A Vietri sul Mare arrivano i fondi destinati dal Ministero dell’Interno nel progetto nazionale “Spiagge sicure”

Il sindaco di Vietri sul Mare Giovanni De Simone, con un post sulla sua pagina Facebook, rende noto che: «C’è anche Vietri sul Mare tra i 150 comuni costieri italiani che beneficeranno dei fondi destinati dal Ministero dell’Interno nell’ambito del progetto nazionale “Spiagge sicure”. Nove sono i comuni del salernitano che beneficeranno di 32mila euro, tra cui Vietri sul Mare. Rispetto allo scorso anno, i fondi potranno essere destinati anche per attuare le misure di sicurezza nell’ambito dell’emergenza Covid. Quindi oltre alla lotta alla contraffazione e all’abusivismo commerciale, il progetto potrà essere integrato anche per incrementare i controlli sulle spiagge, relativamente al rispetto delle misure di sicurezza e del distanziamento sociale. “Una buona notizia – spiega il sindaco Giovanni De Simone – in questo momento questo finanziamento rappresenta una boccata d’ossigeno per noi che abbiamo e che stiamo ulteriormente predisponendo un piano per garantire massima sicurezza e tranquillità ai bagnanti che scelgono le spiagge di Vietri sul Mare”. L’istruttoria dovrà essere completata entro il 20 giugno. Il progetto è pronto e prevede, naturalmente, un sostanziale rafforzamento delle misure di sicurezza sanitaria con controlli e strumenti utili a garantire il distanziamento sociale».