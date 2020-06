A Roma con Sebastiano-Hemingway per tornare a Teatro!

“Per me il 15 giugno oltre a essere la data di compleanno di Alberto Sordi, che è il mio attore-mito, è il giorno in cui riaprono teatri e cinema. Non voglio sapere nulla di problemi e incongruenze. Non oggi. Per me la cosa più importante è celebrare insieme al pubblico la possibilità di tornare sul palco“.

Sebastiano Somma, dall’intervista concessa a Katia Ippaso su “Il Messaggero” 14 giugno 2020.

Da domani e fino al 2 agosto al Teatro Tor Bella Monaca è di scena “Il vecchio e il mare” di Ernest Hemingway (adattamento di Lucilio Santoni) reading con Sebastiano Somma nei panni di Santiago e sua figlia Cartisia nei vesti del giovane Minolin.

a cura di Luigi De Rosa