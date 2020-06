A Positano Chez Black aspetta la modella sudafricana Tamara Francesconi

Tamara Francesconi, splendida modella sudafricana è attesa al “Chez Black”, lo storico ristorante di Positano che ogni estate ospita le più importanti celebrità da tutto il mondo. Come si è visto in questo weekend, sono tornati i vip in Costiera Amalfitana e la bella Tamara dovrebbe giungere nella Città Romantica già a partire dalla prossima settimana, facendo trapelare tale notizia dal suo profilo Instagram, dove pubblica uno scatto a Positano del 2018 in cui chiede “Can I place my order a week in advance?” (Posso ordinare con una settimana di anticipo?).

Infatti già due anni fa la 24enne modella è stata a Positano, concedendosi una sosta nel noto ritrovo dei vip, coccolata dalla famiglia Russo. Questa estate molto probabilmente giungerà in Costa d’Amalfi con il suo fidanzato, Ed Westwick, attore noto per aver interpretato Chuck Bass in Gossip Girl. La bella sudafricana è fidanzata con Ed Edward Jack Peter Westwick dall’ottobre 2019: la coppia secondo i rotocalchi rosa è molto affiatata, soprattutto dopo aver convissuto sotto lo stesso tetto l’isolamento per la pandemia da Covid-19.