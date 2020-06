Napoli. Questa mattina protesta pacifica dei CUB con un presidio davanti alla Giunta Regionale della Campania presso Santa Lucia. In tanti anche i lavoratori stagionali provenienti dalla costiera amalfitana e dalla penisola sorrentina che hanno voluto raggiungere la città partenopea per far valere i propri diritti e far sentire la voce di un settore fortemente in crisi a causa dell’emergenza Coronavirus e che ora desidera ripartire ma si trova a dover affrontare non poche difficoltà.