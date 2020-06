A MIO PADRE “NTUNINO” ‘O PITTORE DETTO “SCIAPPAGNIELLO” HO DEDICATO UNA CANZONE D’AMORE

17 GIUGNO 1924

Breve storia di mio padre Antonino nato in una famiglia tipica “carottese” il 17 giugno del 1924.

Famiglia di origini nobili legate alla casata dei “Serracapriola”, composta dal nonno Giuseppe, che aveva secondo le storie di mia madre aveva la vocazione per la bella vita, per suo carattere particolare a frequentare ambienti altolocati della borghesia e della nobiltà dell’epoca. Il nonno aveva grande sensibilità verso le donne e la forte passione per i cavalli. Un personaggio di altri tempi con carattere duro che amava le carrozze e la bella vita gentilizia. Il nonno non l’ho mai conosciuto e secondo alcuni racconti era un personaggio pubblico della vita politica e sociale di fine ottocento e protagonista con nomi illustri della scena quotidiana in penisola sorrentina. La nonna Assunta Maresca una santa in terra e in cielo. Bella e di una bontà unica. La ricordo con amore. Figlio più piccolo di tre fratelli Antonino aveva due fratelli Giuseppe impegnato in vari settori commerciali e Francesco imprenditore edile, quasi prete per sua indole molto religiosa, poi emigrato all’estero per scelte lavorative in nota azienda del cioccolato. Severo e burbero a amato da tutti frequentava le congreghe di Sorrento che organizzano le processioni sorrentine. Antonino, mio padre, amava leggere e studiare. Suonava il pianoforte ad orecchio. Amava il bello e l’arte. Uomo tutto di un pezzo mio padre personaggio atipico già avanti con visione della vita riformista, coerente e libero con grandi ideali politici, vicino alle lotte sociali e i diritti del lavoro della classe operaia. Loquace e di grande socialità era l’amico di tutti. Grandi discorsi e potevi parlargli di tutto. In famiglia più taciturno. Mio padre è scampato alla morte in guerra perchè ultimo di tre fratelli. Uomo di carattere reagi’ a una violenza tedesca e rischiò la vita ai tempi dell’occupazione a Sorrento, per difendere da una grave ingiustizia un sorrentino. I tedeschi fecero la caccia all’uomo per lungo periodo. Silenzioso e severo in famiglia. Un uomo che ha conosciuto il mondo lavorando all’estero e in particolare in Svizzera. Genitore speciale di animo buono e gentile. Sposato con Carmela Milano madre forte ed esemplare, per carattere e bellezza, di famiglia sorrentina che costruivano barche. Gelosissimo di mia madre, piccola con gli occhi azzurri e più bella della “Lollo”.

Antonino Maresa amava Sorrento e i quadri del pittore suo amico Domenico Fiorentino.

Suo “amico speciale” Enrico Berlinguer…

Mio padre ha sempre lavorato nel settore dell’edilizia amando l’arte e la musica.

Pittore e artista amava scrivere e cantare le canzoni napoletane.