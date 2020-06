L’Anema e Core torna ad animare le serate di Capri. Sabato 20 giugno è una data simbolica, che segnerà la riapertura in coincidenza con il solstizio d’estate. Ci sarà infatti un brindisi nella blasonata Taverna che da sempre ospita i Vip. “Un’estate, dicevano in piazzetta i primi turisti arrivati al termine del lockdown, che non sarà estate senza l’Anema e Core”. Rispettando tutte le norme di sicurezza, sarà finalmente estate per in terra caprese.

Jennifer Lopez alla Taverna, nel 2018

Anna Maria Boniello de Il Mattino ha sentito lo chansonnier dell’isola azzurra, Guido Lembo: “Finalmente ci siamo, si parte”. “Abbiamo aspettato con impazienza – ha aggiunto Gianluigi Lembo, leader dell’Anema e Core band. “Non vedevamo l’ora di tornare sul palco, non potevamo deludere i tanti amici capresi ed i vacanzieri che ci chiedevano da mesi: quando riaprirete?”.

Gattuso al compleanno di Ancelotti, nel 2019

Sabato quindi rispettando la regola delle prenotazioni, l’Anema e Core riaprirà le porte della Taverna che è stata definita la mecca dell’intrattenimento made in Capri, dove si tornerà a fare musica dal vivo nel solco di una lunga tradizione familiare: tra i classici della canzone napolitana, le hit internazionali ed il top della musica leggera italiana dagli anni ’60 fino ad oggi.