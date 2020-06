Rai, Bortone al posto di Balivo con il suo ‘David Letterman show’

Serena Bortone lascia ‘Agorà’ per andare ad occupare lo spazio di Caterina Balivo che negli scorsi giorni ha annunciato di lasciare definitivamente ‘Vieni da me’ per dedicarsi ad altro. A quanto apprende l’Adnkronos la conduttrice di ‘Agorà’ andrà sulla rete ammiraglia della Rai presentando un nuovo programma in stile ‘David Letterman show’, insomma più legata all’attualità.