21 giugno 2020: dopo il solstizio d’estate arriva l’eclissi anulare. Ormai manca davvero poco al solstizio d’estate, il quale in questo 2020, nell’emisfero boreale, si celebrerà il 20 giugno, alle 23:43, ora legale italiana, sancendo l’inizio ufficiale della stagione estiva astronomica, che terminerà con l’equinozio di settembre. L’estate astronomica non va confusa con quella meteorologica, che è cominciata il primo giugno e si concluderà il 31 agosto.

In occasione del solstizio di giugno abbiamo anche la giornata più lunga dell’anno, in quanto si registra il maggior numero di ore di luce nell’arco delle 24 ore. Per non farsi trovare impreparati, ecco alcune cose da sapere su questo importante appuntamento.

Il solstizio è definito in astronomia come il momento in cui il Sole raggiunge, nel suo moto apparente lungo l’eclittica, il punto di declinazione massima o minima (massimo di declinazione positiva nel mese di giugno, in occasione del solstizio di estate boreale; massimo valore di declinazione negativa in dicembre, in occasione del solstizio di inverno boreale, corrispondente all’estate nell’emisfero australe). Il fenomeno ritarda di circa sei ore ogni anno (5 ore, 48 minuti e 46 secondi per la precisione), salvo subire un nuovo riposizionamento indietro ogni quattro anni, in conseguenza degli anni bisestili, introdotti proprio per evitare un progressivo disallineamento delle stagioni con il calendario.

Inoltre, il 21 giugno 2020, il sole sarà protagonista di un’eclissi anulare, solo parzialmente visibile nei cieli dell’Italia meridionale. La luna si troverà vicina all’apogeo, alla distanza massima dalla Terra, coprendo parzialmente il sole. Attorno al suo profilo brillerà un anello di luce, dal quale nasce il nome di eclissi anulare. L’allineamento sarà ottimale, ma la Luna, che si troverà in un punto dell’orbita più lontano dal nostro pianeta, ci apparirà più piccola del disco solare. Anche sovrapponendosi completamente non riuscirà a coprirlo tutto, per cui si formerà un anello di fuoco nel cielo.

Infine, da non dimenticare che negli ultimi giorni, secondo una nuova interpretazione del calendario Maya, la vera fine del mondo, che non si è verificata il 21 dicembre 2012, sarebbe da attribuire al 21 giugno 2020. Si tratta, però, di un’interpretazione errata. Infatti, il tweet scritto a nome dello scienziato Paolo Tagaloguin che avrebbe annunciato la nuova apocalisse è un falso, e l’account dal quale sarebbe nato è già scomparso. Inoltre, il professor Tagaloguin non si è mai occupato dello studio della civiltà dei Maya. Dunque, niente paura!