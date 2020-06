11 giugno: alzata del Panno di Santa Trofimena a Minori

L’alzata del Panno di santa Trofimena, che segna l’inizio, l’11 giugno, del mese di preparazione alla festa del 13 di luglio, avverrà per ovvi motivi in forma privata alle prime ore del mattino e l’annuncio avverrA con il suono delle campane e in diretta sul canale YOU TUBE.

oRE 7,00 SANTA MESSA ED ESPOSIZIONE EUCARISTICA

Ore 18 ADORAZIONE E BENEDIZIONE EUCARISTICA

ORE 19 SANTA MESSA , PREGHIERA A SANTA TROFIMENA ED INCENSAZIOINE DEL PANNO