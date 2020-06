10 giugno 2007: la rinascit…A del Napoli!

Il giorno della rinascit..A! E’ così che verrà ricordato il 10 giugno 2007, uno dei giorni più belli della storia recente della società azzurra. Il Napoli, dopo anni bui e di sofferenze, passati tra retrocessioni, campionati anonimi, fallimento e annate in Serie C sui campi di Gela, Chieti e Martina Franca, tornava finalmente sul palcoscenico che gli competeva, la Serie A! Ultima giornata del campionato cadetto, Napoli e Genoa di scena a Marassi, c’è in gioco la promozione in Serie A. Il Napoli è secondo, il Genoa terzo, agli azzurri di Reja basterebbe un pari per approdare in massima serie, la squadra di Gasperini costretta a sperare nella in uno stop del casalingo del Piacenza conto la Triestina per volare insieme al Napoli in A. In caso di mancato successo degli emiliani contro la Triestina entrambe le squadre taglierebbero il traguardo della massima serie. La partita la si vive più attaccati alle radioline che in campo, anche se entrambe le squadre danno vita ad una partita vera e ricca di emozioni. Napoli più volte vicino al vantaggio con Sosa e Calaiò, ma anche il Genoa sfiora il gol colpendo il palo, intanto il Piacenza passa in vantaggio contro la Triestina e sullo stadio Marassi cala il gelo. Nel secondo tempo accade ciò che tutti speravano, mentre le squadre battagliano in campo, al minuto 67′ arriva un boato dagli spalti, la Triestina pareggia a Piacenza con Allegretti,con questo risultato sia Genoa che Napoli sarebbero promosse. Fino alla fine l’interesse sarà rivolto soltanto alla gara del Garilli. Ormai a Marassi è già clima di festa e le squadre in campo badano a non farsi male in attesa del risultato finale tra Piacenza e Triestina. Mancano ormai pochi secondi alla fine, migliaia di tifosi sono già a bordo campo pronti ad esplodere. Arriva la notizia che tutti speravano,al Garilli finisce 1 a 1, la Triestina pareggia a Piacenza e consente sia al Napoli che al Genoa di volare insieme in Serie A.