ZONA OSPEDALIERA A SANT’AGNELLO IL COLPO FINALE ALLA VIVIBILITA’ DEL PAESE

Di Antonino De Angelis

“…appare urgente rivedere la proposta dell’Ospedale Unico della penisola sorrentina che, a quante pare, sarebbe nella fase di progettazione esecutiva. Come ho già anticipato con i miei tre post precedenti, pubblicati il 6*, 10 e 17 marzo scorso, si tratta di un progetto avventato e pericoloso portato avanti negli ultimi 15 anni in perfetta linea con la politica fallimentare della sanità meridionale che ha prodotto tutto quello che i media ci hanno mostrato nelle ultime settimane, cioè abusi, sprechi e inefficienze. Una situazione scandalosa non più tollerabile. L’idea di questo progetto va rivista soprattutto alla luce di ciò che stiamo soffrendo in queste settimane. Si vuole un mondo nuovo? un radicale cambio di passo rispetto al passato? bene, allora incominciamo da qui, evitiamo, finché siamo in tempo, quest’ultimo sfregio alla penisola sorrentina.

Con una serie di post, a partire dai prossimi giorni, porterò a conoscenza dei cittadini tutto ciò che essi certamente ignorano su questo progetto e che, lo confesso, in gran parte ignoravo anch’io fino a poche settimane fa. Infatti da quando ho lasciato, oltre venti anni fa, l’attività politica non mi sono più occupato dei problemi amministrativi di Sant’Agnello; ho approfittato di queste lunghe settimane di ritiro forzato per riordinare vecchi materiali e acquisire sull’argomento nuove notizie. Le pubblicherò quale contributo costruttivo, spero non tardivo, per evitare questo ennesimo danno sia al territorio che al corpo vivo della comunità locale, sapendo che ciò sarà possibile solo con la condivisione reattiva dei cittadini e il ravvedimento di quanti dall’interno della politica hanno menato avanti questo progetto voluto, non si sa bene da chi, senza impegno e senza convinzione. Se non ci sarà ne l’una e ne l’altro allora pazienza, vorrà dire che questa epidemia non ha insegnato nulla e tutto continuerà come prima. Resterà in me la sola magra consolazione di aver adempiuto a un dovere di coscienza.

P.S. Ho appena saputo del nuovo patto fra i sindaci della Penisola sorrentina che si propone di operare proprio in questa direzione. Staremo a vedere.

* Pubblicato anche in SIREON Maggio/2020 in edicola

La discussione sull’ospedale Unico della Penisola sorrentina, che dovrebbe accorpare Sorrento e Vico Equense, è appena agli inizi..