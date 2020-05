Zlatan Ibrahimovic ospite del “Delfino Blu”: accoglienza “regale” della famiglia Ferrara di Tramonti

Il “Delfino Blu” di Lipomo, in provincia di Como, hanno ricevuto un ospite d’eccezione: l’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic. In compagnia di Re Ibra c’era anche un altro rossonero, l’ala Hakan Calhanoglu. Marcello e Vincenzo Ferrara, rispettivamente figlio e padre originari di Tramonti, hanno accolto in maniera regale l’entourage, visto che i due campioni erano in compagnia di un addetto della società.

I Ferrara hanno deliziato gli ospiti con specialità costiere, tra cui l’immancabile pizza di tradizione tramontana. L’attaccante è stato molto disponibile, concedendo una foto con i proprietari del locale comasco, luogo esclusivo e ritrovo di molti vip che hanno le loro ville nei pressi del lago. Anche in Lombardia si vedono i primi segnali di ripresa dopo questo periodo difficile. Riguardo ai due campioni invece, la Serie A tarda a ripartire, con Zlatan costretto ai box dopo l’ultimo infortunio patito in allenamento.