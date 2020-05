Ad un anno esatto da quando gli operai della Whirpool Napoli sono stati messi a conoscenza che la “loro” fabbrica sarebbe stata chiusa, quast’oggi i quattrocento dipendenti, che in questi 12 mesi non si sono mai arresi, hanno fatto una diretta facebook dalla sala delle assemblee del sito di Napoli in cui sono intervenuti a loro favore molti personaggi del mondo istituzionale e della società civile. Gli americani hanno stabilito il 31 ottobre come ultimo giorno prima della cessione.