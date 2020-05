Vietri sul Mare torna a pazienti zero: guariti gli ultimi tre cittadini

Buone notizie in Costiera Amalfitana, dove Vietri sul Mare torna finalmente a pazienti zero. A darne la notizia in serata è stato il sindaco Giovanni De Simone con un post su Facebook: “Anche gli ultimi tre concittadini che erano positivi al Covid 19 sono risultati negativi ai tamponi effettuati. Vietri è al momento tornata a casi zero!”. Con tale esito, che era atteso già da diversi giorni, scendono a 12 gli attualmente positivi su tutto il comprensorio costiero: la coppia di Cetara (i casi più recenti), sei persone a Tramonti e un caso ciascuno a Maiori, Amalfi, Furore e Praiano.