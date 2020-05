Vietri sul mare ( Salerno ) . Una bella notizia in diretta quella che ci ha dato il sindaco di Vietri sul mare Giovanni De Simone su Positanonews TG , la ripartenza della Ceramica vietrese, orgoglio per la Campania , ma anche una recriminazione per le restrizioni subite a causa del coronavirus Covid-19 “Ho scritto a De Luca e al Governo perchè ritenevo assurde queste restrizioni, le nostre sono botteghe artigianali, a volte ci lavorano solo due persone , mentre in altri posti nel mondo lavoravano … “Ci dice rammaricato il sindaco “Ma il 4 si riparte ”

La ceramica vietrese recupererà sicuramente il ritardo nei confronti dei competitor anche perchè la creatività è davvero unica e l’orgoglio il primo cittadino lo mostra pubblicamente “Questa mattina il maestro Francesco Raimondi mi ha donato delle mascherine artistiche fatte da lui, un modo di reinventare l’arte vietrese per mettersi a disposizione dell’emergenza”. Il grande artista con la sarta Paola ha realizzato un disegno di una sirena, simbolo della Costa d’ Amalfi

«Data l’impossibilità di aiutare attraverso la ceramica, cerchiamo di dare un contributo attraverso la nostra arte – ha detto Raimondi – , i nostri colori e l’amore che proviamo verso il nostro lavoro. La bellezza di questo paese è la nostra missione, ciò che dobbiamo continuare a trasmettere al mondo. E il lavoro in cui mi rifugio è l’unico antidoto ad un’immane tragedia»

Ora dalla porta della Costiera amalfitana ripartirà la meravigliosa arte della ceramica, una nuova sfida che siamo sicuri riusciranno a superare