Vietri sul Mare, scompaiono le strisce pedonali: chiusa la scala che porta al centro storico

Dopo l’ascensore che dalla stazione portava al centro storico di Vietri sul Mare, ora chiude la scala. Si tratta di una struttura secolare, semplice via di collegamento tra Via Ferrovia e la SS 18 Tirrena Inferiore.

Alle istanze dei cittadini che da tempo avevano chiesto provvedimenti per il pericolo a cui erano soggetti i pendolari ed i turisti, – come scrive La Città di Salerno – prima la provincia ha provato a cancellare le strisce pedonali, poi, è arrivata l’ordinanza del sindaco con cui la scala è stata sottoposta a chiusura su ordinanza del sindaco. «La scala comunale che collega la stazione al centro abitato di Vietri sul Mare è stata chiusa – ha dichiarato l’assessore ai lavori pubblici Angela Infante – in seguito alla cancellazione delle strisce pedonali sulla statale 18 da parte della provincia. L’ordinanza di chiusura della scala a firma del sindaco De Simone , è d’obbligo, siccome è diventato un pericolo attraversare la strada. Intanto si sta provvedendo ad attivare un sistema semaforico». Ora per i pendolari e i turisti non rimane altro che fare una lunga discesa per arrivare al centro storico, anche se si attende la piena utilizzazione del vettore meccanico, inaugurato e chiuso nel maggio scorso dopo una passerella inutile.