Vietri sul Mare, scandalo baby squillo: i racconti dei minori. A giugno il processo

Dopo il vaglio di credibilità dei testimoni, con la relazione dei periti agli atti del dibattimento, saranno le trascrizioni delle intercettazioni a completare la formazione delle prove nel processo intentato per i rapporti con i minorenni di un giro di baby- squillo nell’Agro davanti al Tribunale di Nocera Inferiore: il racconto dei minori, in particolare, era stato definito lineare e credibile all’esito della perizia, in modo da sostanziare il racconto degli episodi fatto davanti alla polizia giudiziaria, in prima battuta, e poi nel corso del dibattimento. Ripercorriamo la vicenda nei dettagli con Alfonso T. Guerritore, per il quotidiano La Città di Salerno.

La sezione penale del Tribunale presieduta da Franco Russo Guarro riprenderà il procedimento a giugno, ripartendo dalla trascrizione delle telefonate effettuate. Le contestazioni formulate nel processo riguardano un uomo di Pagani, con una proprietà a Sant’Egidio del Monte Albino divenuta sorta di base, per le contestazioni, con l’imputato a rispondere da solo di sfruttamento della prostituzione. Secondo le ricostruzioni avrebbe concesso il suo casolare di campagna per gli incontri, con il processo a imputare accuse di rapporti con minori ad altri due clienti. Un’altra tranche del procedimento, con iter separato, si era conclusa con dei patteggiamenti e risarcimenti per altri quattro imputati. Il cuore dell’inchiesta aveva individuato un giro di ragazzini che si offriva via web ad una clientela sparpagliata tra Pagani, Vietri sul Mare e Avellino, luoghi dove risiedevano le persone divenute acquirenti delle prestazioni, con annunci diffusi via web e prezzi alti per il tempo e i rapporti sessuali.