Vietri sul Mare. Riaperto il passaggio pedonale di piazza Matteotti, nuova pavimentazione e nuove panchine

Riaperto il passaggio pedonale di piazza Matteotti. Dopo i lavori di riqualificazione l’area è stata riconsegnata alla cittadinanza. Nuova pavimentazione e nuove panchine lungo il belvedere che si trova all’inizio di Vietri sul Mare. Un’area riqualificata e più gradevole ed accogliente dove non mancano innesti in ceramica che colorano la caratteristica zona del comune costiero. «Consegniamo alla cittadinanza uno spazio di aggregazione dopo un intervento di riqualificazione – spiega il sindaco Giovanni De Simone – Si tratta di un primo intervento previsto per quell’area. Siamo all’ingresso di Vietri sul Mare ma anche della Costiera Amalfitana. Dovrà essere proprio piazza Matteotti un ulteriore nostro biglietto da visita per turisti e visitatori».