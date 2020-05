Vietri sul Mare, pedalò in fiamme nella notte: scattano le indagini

Incendio in spiaggia a Vietri sul Mare, in Costiera amalfitana. Il rogo ha riguardato pedalò e canoe che erano depositate in spiaggia ed ha causato danni per migliaia di euro. Le fiamme hanno colpito l’area a ridosso tra il lido Risorgimento e la striscia di accesso alla spiaggia libera, generalmente utilizzata per depositare questo genere di attrezzature.

Non si è ancora a conoscenza delle cause del rogo. Sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri.