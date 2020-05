Vietri sul Mare. Il messaggio del sindaco in occasione della Festa del Lavoro con la scelta di un’immagine simbolo

Il sindaco di Vietri sul Mare Giovanni De Simone ha condiviso un messaggio in occasione della Festa del Lavoro ed ha voluto scegliere un’immagine fortemente simbolica in questo periodo, le mani intrecciate protette dai guanti azzurri. Le mani di infermieri e medici ovvero i lavoratori in prima linea nella guerra contro il Coronavirus, ma anche le mani di tutti i lavoratori ed i cittadini che sono costretti a proteggersi dal tanto temuto virus. Ecco le parole del primo cittadino. “Buona festa dei lavoratori a chi oggi è in prima linea per salvarci, a chi protegge i nostri territori, a tutti coloro che giorno dopo giorno fanno il loro lavoro per rendere migliore la nostra Italia, a chi oggi ha perso il lavoro e spera di poter ripartire a chi vorrebbe avere un lavoro e non riesce a trovarlo. Insieme ripartiremo, viva Vietri”.