Vietri sul Mare. La Divina Vietri Pizzeria di Pietro D’Amico ha riaperto: “Soprattutto per i nostri dipendenti”.

Si tratta di un esempio virtuoso: la Divina Vietri Pizzeria di Pietro D’Amico ha riaperto per far guadagnare i propri dipendenti. A gestirla è Pietro D’Amico, fratello di Chiara D’Amico di Positano, che ha confermato i suoi sei dipendenti, aprendo tra i primi in Costiera Amalfitana. “Noi abbiamo aperto soprattutto per i nostri dipendenti, che chiamavano continuamente per avere delle informazioni – ha detto – L’ho fatto soprattutto per loro, perché non è che riusciamo a guadagnare chissà quanto con questo”. Al suo fianco lavora la compagna moldava Elena Secrii, laureata in farmacia, diventata una delle migliori pizzaiole della Campania.