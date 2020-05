Vietri sul Mare, azzerate deleghe agli assessori. Il sindaco De Simone: “Rimpasto di giunta per la Fase 2”

Vietri sul Mare, Costiera Amalfitana. Il sindaco Giovanni De Simone ha deciso di revocare le deleghe agli assessori Antonello Capozzolo, Marcello Civile, Angela Infante e Annalaura Raimondi e quelle conferite ai consiglieri Vincenzo Alfano, Daniele Benincasa, Stefania Fiorillo e Salvatore Pellegrino. Inoltre sono stati revocati gli incarichi anche ai componenti dello Staff del sindaco, Davide Scermino e Alfonso Trezza.

Tutti si chiedono come mai il sindaco De Simone abbia optato per tale decisione. Positanonews ha sentito il primo cittadino vietrese, che ci ha spiegato le motivazioni di questa scelta politico-amministrativa: “E’ un rimpasto e rimarranno gli stessi, in realtà ci sarà una ripartizione diversa delle deleghe, dopo un anno di esperienza al governo del paese. Siamo una lista giovane e quindi stiamo lavorando sulle risorse umane a disposizione, quindi le deleghe verranno redistribuite nuovamente sulla stessa giunta”.

Il sindaco De Simone fa poi il punto della situazione in questa emergenza sanitaria: “Comunque il nostro gruppo ha affrontato questa dura prova. Domattina si faranno altri tamponi agli unici tre rimasti e speriamo di uscircene al più presto. Stiamo tutti pensando alla Fase 2 e anche per questo che abbiamo fatto il rimpasto”.