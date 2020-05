Vico Equense ( Napoli ) . Un sabato da codice rosso, spiagge invase, traffico e parcheggi pieni. Il sindaco Buonocore ora chiude le spiagge Dopo quello che è successo ieri, a Vico sono stati presi dei seri provvedimenti. Delle Limitazioni all’accesso delle spiagge libere del litorale comunale.

Per oggi, domenica 24 Maggio 2020, è interdetto l’accesso a tutte le spiagge ricadenti nel litorale del territorio comunale.

Dal 25 Maggio e fino al 29 Maggio 2020:

• L’accesso alle spiagge libere del territorio è consentito esclusivamente dalle ore 06.00 alle ore 08.30 per l’attività del nuoto, e dalle ore 15.00 alle ore 21.00 per l’attività motoria (passeggiata), al fine di consentire agli affidatari delle spiagge libere le lavorazioni in sicurezza necessarie per la riattivazione.

• Sono consentite, nel rigoroso rispetto del Protocollo di sicurezza anti-diffusione SARSCoV-2 allegato sub 1 all’Ordinanza del Presidente della Regione Campania, le attività degli stabilimenti balneari privati.

