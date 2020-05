Vico Equense … abbiamo un problema !!! …

Vico Equense, la prima città turistica che apre le porte alle meraviglie della penisola sorrentina. L’organizzatrice di mille manifestazioni, da quelle culturali alle mangerecce e quest’anno è stata assegnata anche la bandiera blu. Può la nostra città accogliere e tutelare turisti, cittadini in questo modo ? Alberi potati e non vengono rimossi i rami; frane che fanno da ornamento da troppo tempo (anno 2019); muri non sistemati; strade dissestate e devastate da continui lavori di gas, fogne e quant’altro; pericolosi fossi sui marciapiedi non segnalati e occupati addirittura da terreno o calcinacci di vecchi lavori; buche nelle carreggiate; massi che giacciono in terra da mesi interi (anno 2019); pericolosi pezzi di ferro che fuoriescono dai muri. Tutto ciò ha creato un vero e proprio percorso ad ostacoli per testare le abilità fisiche di coloro che desiderano svolgere della sana attività motoria: “accumula i BONUS, attento a non perdere una VITA e completa il tutto nel minor tempo possibile !!!” https://www.youtube.com/watch?v=H7tJM3ZBtnM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0J5vRd7eI8hIb1zRwrGPjYPO3POgxMhEDBx-iUmh2y_Tg2VlcRogU4b4U