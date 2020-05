Vico Equense. Tavolini all’aperto e suolo pubblico gratis fino al 31 ottobre

Vico Equense. La Giunta comunale ha deliberato i criteri per la concessione di suolo pubblico a titolo gratuito fino al 31 ottobre prossimo, in applicazione del Decreto Rilancio recentemente approvato dal Governo. L’iniziativa prevede di concedere aree pubbliche disponibili a favore di bar, ristoranti, gelaterie e altro presenti sul proprio territorio al fine di ridurre la permanenza degli utenti in luoghi chiusi, utilizzando procedure semplificate. Con questo atto l’Amministrazione, da sempre particolarmente sensibile alle esigenze delle imprese, ha sancito misure utili a favorire la ripresa dei pubblici esercizi, particolarmente colpiti dall’emergenza sanitaria in atto, e al tempo stesso garantire lo svolgimento delle suddette attività in sicurezza. “E’ una soluzione – commenta il Sindaco Andrea Buonocore – per compensare la riduzione dei posti all’interno di ciascuna attività. Quindi, offrendo una proiezione esterna potremo favorire l’attività. Vico Equense è città della pizza e della gastronomia, ma con le regole sul distanziamento rischiamo per chi ha soli spazi interni di non poter essere competitivi.” Le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico o le richieste di ampliamento delle superfici già concesse, devono essere presentate tramite istanza all’ufficio competente del Comune, con allegata la sola planimetria per via telematica, in deroga alla normativa in materia di imposta di bollo. E’ intenzione dell’Amministrazione utilizzare vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, dando la possibilità di poter montare dehors, pedane, tavolini e ombrelloni. “Ovunque sia possibile – conclude Buonocore – e compatibilmente con le esigenze pubbliche, faremo tutto il possibile per venire incontro alle richieste degli operatori del settore.”