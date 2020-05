Vico Equense, spiagge libere blindate, scoppia la rivolta. Il duro attacco sui social: “Ci vuole competenza”

Alcuni dei comuni della Penisola sorrentina hanno messo in atto i piani di riapertura degli stabilimenti, sia ai residenti che non, destinando le spiagge libere esclusivamente ai cittadini del posto. A Vico Equense, invece, il sindaco Andrea Buonocore ha recentemente firmato l’odinanza n.108 del 29/05/2020 con la quale dispone la chiusura delle suddette spiagge, anche ai residenti, “al fine di consentire il completamento in tempi rapidi, e soprattutto in totale sicurezza”.

In seguito alla decisione del primo cittadino e del comune, è scattata la bufera tra i cittadini vicani e sui social network, a partire da pagine e gruppi che non condividono questa presa di posizione, come nel caso della pagina Facebook “Wearevicoequense” che denuncia il fatto a tutti i suoi seguaci. Riportiamo di seguito il duro attacco nei confronti del sindaco Buonocore e dell’amministrazione comunale:

AMMINISTRARE SIGNIFICA TROVARE SOLUZIONI UTILI E CONDIVISE, NON BASTANO QUELLE FACILI…CI VUOLE CORAGGIO E COMPETENZA…

Assenza di programmazione, di visione, di capacità gestionale, di umiltà, di sensibilità, di attenzione verso i cittadini, di soluzioni condivise. Tutto questo ha prodotto la scandalosa delibera di giunta che chiude le spiagge libere a data da destinarsi. Per la tua incapacità e quella della tua amministrazione, CARO SINDACO, i cittadini di Vico a giugno non possono andare al mare, per consentire i lavori che normalmente vengono effettuati dai concessionari?