Vico Equense. Il sindaco conferma i due nuovi casi: si tratta di un padre ed un figlio.

L’Italia sta allentando, mano a mano, le misure restrittive attuate per frenare l’ondata di Covid-19.

Per questo motivo da giorni assistiamo ad un movimento altalenante dei contagi.

Purtroppo, anche a Vico Equense ci sono due nuovi casi positivi. Si tratta di un padre e di un figlio che hanno lo stesso domicilio.

Siamo in contatto continuo con i nostri concittadini che si sono immediatamente posti in isolamento.

Questi due nuovi positivi non sono legati a precedenti casi, non sono rientrati da altre regioni e non risiedono in nessuna delle frazioni precedentemente interessate.

Come vi ho sempre ripetuto, non bisogna mollare la presa. Bisogna attuare tutti gli accorgimenti consigliati dagli organi preposti.

È obbligatorio l’utilizzo della mascherina ed è necessario limitare al minimo gli spostamenti. Sono assolutamente da evitare gli assembramenti.

Uniti ce la faremo, ma solo mettendo in campo il nostro senso di responsabilità.

Da parte mia continuerò a tenervi aggiornati tempestivamente come ho sempre fatto dall’inizio dell’emergenza.