Vico Equense. Il sindaco Andrea Buonocore annuncia controlli rigorosi contro parrucchieri, barbieri ed estetisti abusivi

Il sindaco di Vico Equense Andrea Buonocore, in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, dichiara che: “C’è una categoria, che più di altri, sta pagando un prezzo alto da questa emergenza e sono i parrucchieri, i barbieri e i centri estetici. Sono, già in tempi normali, messi a dura prova da una concorrenza abusiva e senza scrupoli che nessuno riesce a controllare e a stanare.

E allora mi affido al vostro senso di responsabilità, oggi e quando torneremo alla “normalità”: stronchiamo queste abitudini che sono diventati ‘vizi” e/o comodità. Affidiamoci a quanti sono esperti e sono in regola con le norme! Chiederò controlli più rigorosi perché la nostra salute non ha prezzo!”.

E proprio parrucchieri, barbieri e centri estetici hanno diffuso il seguente appello: “Ora che siamo chiusi non rivolgetevi agli abusivi. E’ un rischio enorme per la salute di tutti. Controlli a tappeto contro gli abusivi e per chi non si attiene all’ordinanza regionale. In questo momento, più che mai, è dannoso rivolgersi a chi opera nel sommerso senza seguire norme igienico-sanitarie. Restiamo tutti a casa ed andrà tutto bene”.