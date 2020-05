Vico Equense. Si teme un terzo contagiato, per i due giardinieri 11 tamponi

Per Vico Equense una doccia fredda dopo aver raggiunto zero contagi, alla vigilia dell’apertura delle attività il prossimo 18 maggio. Due contagiati da Coronavirus Covid-19 , padre e figlio giardiniere, entrambi in buone condizioni, un terzo sospetto in Ospedale. Per la filiera dei contatti previsti 11 tamponi dall’ASL Napoli di Castellammare di Stabia, questo mentre da Sorrento a Massa Lubrense si avvicina allo zero e in Campania stan calando ovunque i contagi. Ma siamo sicuri che i casi saranno circoscritti.