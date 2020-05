Vico Equense. Scarselli, stabilimenti balneari aperti a giugno a prenotazione. Giorgio Scarselli è il patron del ristorante «Bikini» di Vico Equense sulla costiera sorrentina, che gestisce con la sorella Cristiana responsabile dello stabilimento balneare collegato.

Vi state preparando alla riapertura?

«Sstiamo esaminando tutte le varie ipotesi con una pianificazione che tenga conto delle regole sanitarie da rispettare, stabilite con certezza solo da un giorno».

Aprirete giovedì prossimo?

«Faremo il possibile per riaprire il primo giugno, anche dopo il riconoscimento della bandiera blu al nostro mare, come già nel 1991».

Quali sono le difficoltà principali che state affrontando?

«Stiamo ragionando sul riassetto del personale, legato al ridimensionamento del fatturato. I costi dei dipendenti incidono fino al 46 per cento per le aziende stagionali, ma contiamo di avvalerci comunque, magari con diverse turnazioni, del personale con cui avevamo già un accordo a voce per questa stagione».

Come affronterete il ridimensionamento dei posti disponibili e quindi dei clienti, sia al ristorante sia nello stabilimento balneare?

«La soluzione è implementare i servizi, pensando a box e servizi di ristorazione diretti sotto l’ombrellone. Mia sorella sta studiando i distanziamenti. Cercheremo di proporre formule di abbonamento, per non incidere troppo sui prezzi che ritoccheremo il meno possibile».

E il ristorante?

«Era già stato trasformato in gourmet, con riduzione dei tavoli. Ora, partendo da quel numero di coperti, penseremo a una risistemazione consapevoli che all’inizio la clientela diminuirà. Pensiamo a offerte diverse per affrontare il calo iniziale mantenendo inalterata la nostra qualità. Magari un maggiore collegamento ristorazione e stabilimento, con quella che si chiama cross selling, un’offerta ampliata e intrecciata dei nostri servizi».

Maggio è saltato?

«Credo di sì, il nostro obiettivo è riaprire a giugno, vogliamo fare le cose per bene. Tutto va attuato con visione strategica, tenendo conto delle difficoltà economiche generali in cui si riprende». Gigi Di Fiore Il Mattino