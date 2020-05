Vico Equense: riapre l’Isola Ecologica. Ingressi contingentati e su prenotazione telefonica

Vico Equense: riapre l’Isola Ecologica

Ingressi contingentati e solamente su prenotazione telefonica al numero 081.8790470

Vico Equense – Riapre l’Isola Ecologica di via Raspolo a Massaquano. L’ufficio ecologia del Comune di Vico Equense, insieme alla Sarim, rende note le modalità di riapertura al pubblico. Il centro di raccolta comunale sarà aperto il martedì, giovedì e sabato, con i seguenti orari: dalle ore 8.00 alle ore 12.00 il martedì e sabato; dalle ore 14.00 alle ore 17.30 il giovedì. Gli ingressi saranno contingentati (un utente ogni 15 minuti), e solamente su prenotazione telefonica al numero 081.8790470. Il servizio di prenotazione è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12. L’accesso al centro di raccolta comunale è consentito per le utenze domestiche e non domestiche limitatamente alle categorie conferibili. È fatto divieto di conferire rifiuti o scarti di lavorazioni, per le quali sono previste forme speciali di smaltimento. I rifiuti da conferire devono essere adeguatamente selezionati e separati per tipo. Si potrà entrare indossando guanti e mascherina, mantenendo la distanza interpersonale dall’operatore in servizio.