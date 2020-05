Emergenza Covid – 19, SUAP fase 2. Attivazione misure a sostegno delle imprese commerciali e turistiche – servizi di formazione per operatori

Vico Equense – L’Amministrazione Comunale in collaborazione con la Food and Safety Consulting srl di Vico Equense ha realizzato il primo modulo di formazione per gli operatori della ristorazione. L’obiettivo è facilitare la corretta interpretazione e applicazione delle vigenti misure anche al fine di tutelare da eventuali sanzioni, in ordine ai controlli, per violazione alle norme amministrative che disciplinano l’attività. Seguiranno, in attuazione degli indirizzi espressi con delibera di Giunta comunale dell’8 maggio 2020, corsi di formazione destinati a operatori e aziende del commercio, dell’ospitalità e stabilimenti balneari.