Vico Equense, pusher incastrato grazie ai controlli anti Covid

Grazie ai controlli anti Covid, i militari dell’arma sono riusciti a mettere a segno un’operazione anti droga. Nella giornata di ieri è finito nei guai G.G, ventisettenne di Vico Equense, accusato di dentenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Secondo quanto riportato oggi su Metropolis, il giovane aveva con se 23 grammi di marijuana. Il tutto è avvenuto alla luce del sole, nei pressi della stazione di Vico Equense, con i militari dell’arma che hanno visto il 27enne cedere un involucro sospetto.

I Carabinieri della Compagnia di Sorrento coordinati dal capitano Ivan Iannucci erano in quel momento impegnati nei controlli anti Covid, come da routine monitoravano la situazione per far rispettare i decreti governativi e le ordinanze regionali. Fatale per far partire le perquisizioni è stato il gesto del pusher, che pensava di essere lontano da sguardi indiscreti al momento della cessione. Dopo i controlli è risultata la dose di marijuana, che era potenzialmente oggetto di spaccio.