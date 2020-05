Vico Equense, positiva al Covid partorisce in ospedale

Nella giornata di ieri, all’Ospedale De Luca e Rossano di Vico Equense, i medici hanno fatto partorire una quarantenne di Scafati, che era risultata positiva al coronavirus. Non solo cattive notizie dunque, ma anche storia di buona sanità da raccontarci in questo periodo difficile.

Come riportato nell’edizione odierna di Metropolis, la donna ha dato alla luce una splendida bambina di circa tre chili che fortunatamente non ha contratto il virus, secondo gli accertamenti svolti dai medici del nosocomio peninsulare. La neo mamma subito dopo il parto è stata trasferita al Policlinico di Napoli a bordo di un’ambulanza in biocontenimento per trascorrere degenza, prima di ritornare ad abbracciare la figlioletta.

I medici hanno seguito tutta la prassi, misurato la temperatura corpora ed effettuato un tampone d’urgenza. L’equipe medica ha fatto partorire la donna in tutta sicurezza, poi al termine del travaglio, c’è stato l’esito del test, che indicava che la madre era ancora positiva. Un vero e proprio miracolo è avvenuto al De Luca e Rossano di Vico Equense, grazie alla bravura di questi dottori.