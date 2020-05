Vico Equense. Pizza a Metro riapre il 4 maggio! Pizza A Metro Da Gigino Ricomincia il 4 Maggio dopo un’attenta e profonda sanificazionee ottemperato alle norme prescritte dalle direttive governative: siamo pronti a ripartire e soddisfare voi amici clienti, ringraziandovi per averci atteso, e non aver mai fatto mancare il vostro affetto.

Riteniamo che bisogna ritornare sui passi già dati, per ripeterli migliorandoci e per tracciarvi a fianco nuovi cammini. Bisogna ricominciare il viaggio sempre.

Come promesso mettiamo subito in produzione le nostre zeppole di S.Giuseppe e le omaggiamo ai nostri clienti come augurio di una buona ripartenza.